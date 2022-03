Dusk Diver 2: l'action picchiaduro ha una finestra di lancio su PS4, PS5 e Nintendo Switch

I rappresentanti di Idea Factory fissano la finestra di lancio su PS4, Switch e PlayStation 5 della trasposizione occidentale di Dusk Diver 2, l'action picchiaduro di Wanin e Justdan International già disponibile su PC dal 24 febbraio.

L'approdo in Europa e Nord America dell'esperienza in salsa anime di Wanin International sarà accompagnato dalla completa localizzazione in lingua inglese per i dialoghi, i sottotitoli e i singoli elementi che compongono menu e interfaccia. I fan di questa apprezzata serie picchiaduro saranno felici di sapere che, sin dal lancio, Dusk Diver 2 verrà proposto anche in versione retail con tanto di artbook di 44 pagine, copertina speciale, CD della colonna sonora con 17 tracce e un'esclusiva carta collezionabile.

Il nuovo video gameplay confezionato da Idea Factory fissa l'uscita di Dusk Diver 2 per questa estate su PS4, Nintendo Switch e in versione ottimizzata per PlayStation 5. Il titolo, lo ricordiamo, sarà ambientato un anno dopo gli eventi del primo Dusk Diver, con Yumo e le sue amiche impegnate ancora una volta nella battaglia contro gli esseri multidimensionali che minacciano di far piombare nel caos la Terra.

Nel corso di ogni partita avremo modo di passare da un combattente all'altro senza soluzione di continuità: ogni personaggio sarà caratterizzato da un proprio ventaglio di mosse, attacchi speciali e abilità di supporto, con equipaggiamenti da personalizzare attraverso l'evoluzione dei poteri dei protagonisti legata al conseguimento degli obiettivi nell'esplorazione della città di Ximending e dell'oscuro mondo sotterraneo di Youshanding.