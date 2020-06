Dusk: l'FPS old school arriva su Nintendo Switch, ecco la data d'uscita

Arriva a sorpresa nel corso del Guerrilla Collective il trailer con tanto di data d'uscita di DUSK su Nintendo Switch. Il particolare sparatutto si prepara infatti a fare il proprio debutto anche sulla console ibrida targata Nintendo.

Il breve filmato mostrato in occasione dell'evento estivo dedicato ai videogiochi ha infatti svelato che l'FPS arriverà sull'eShop di Nintendo Switch a partire dal prossimo 31 ottobre 2020, ovvero il prossimo Halloween. Per chi non sapesse di che gioco si tratta, DUSK è uno sparatutto ispirato a classici del genere usciti nel corso degli anni '90 (tra le principali fonti d'ispirazione del team troviamo Doom, Quake, Blood, Heretic, Hexen, Half-Life e Redneck Rampage) e uscito nel 2018 in esclusiva su Steam.

Non sappiamo ancora con precisione quali saranno i contenuti inclusi nella versione Switch, ma è improbabile che il gioco non arrivi sulla console Nintendo senza la campagna, la modalità sopravvivenza e il multiplayer online.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che tra i giochi in arrivo su Switch mostrati al Guerrilla Collective c'è anche il nuovo Boyfriend Dungeon.