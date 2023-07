Dusk Golem: Capcom annuncerà un grande gioco quest'anno, Resident Evil 9 esce nel 2025

Dusk Golem conosce molto bene i piani di Capcom, lo ha ampiamente dimostrato in passato e torna a farlo ora con una serie di anticipazioni e leak legati ai futuri progetti della casa di Osaka, tra cui l'attesissimo Resident Evil 9.

Secondo Dusk Golem, entro la fine di quest'anno (magari al Tokyo Game Show di settembre, aggiungiamo noi?) Capcom annuncerà un nuovo "grande gioco" previsto per l'autunno del 2024, l'insider non fa nomi ma in molti pensano che possa trattarsi di Monster Hunter World 2 o comunque di un nuovo episodio regolare della serie a base di mostri.

Per quanto riguarda Resident Evil 9, l'annuncio dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno con uscita attualmente fissata per il 2025. Dusk Golem afferma poi di conoscere anche i piani di Capcom per il futuro di Resident Evil con la lista completa dei giochi in sviluppo e/o in approvazione, tuttavia molti di questi sono ancora piuttosto lontani e sembra troppo presto per parlarne pubblicamente.

Resident Evil 9 potrebbe essere in prima o in terza persona, Capcom ha dichiarato di non essersi imposta dei limiti in tal senso, gli sviluppatori valuteranno quindi quale delle due opzioni risulti maggiormente funzionale al gameplay e alla storia da raccontare.