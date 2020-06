Dustborn: l'avventura crossgen si presenta in video al Future Games Show

In coincidenza del Future Games Show, gli sviluppatori di Red Thread Games hanno svelato Dustborn e aperto una finestra sulla dimensione fantascientifica di questo promettente progetto ambientato negli Stati Uniti del futuro.

Il filmato di presentazione mostratoci dagli sviluppatori norvegesi ci permette di familiarizzare con le meccaniche di gioco di questo interessante titolo che narrerà la storia di un gruppo ragazzi, e di cyborg, in viaggio per gli Stati Uniti per abbracciare uno stile di vita votato alla libertà.

La commercializzazione di Dustborn è prevista per l'inizio del 2021 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X. Per saperne di più su questo titolo, non ci resta che attendere i nuovi approfondimenti del team di Red Thread Games che, ne siamo certi, non tarderanno ad arrivare già a partire da questa estate, magari con dei video che ci offrano degli spunti di riflessione su gameplay e contenuti dell'ultima opera firmata dagli autori di Dreamfall Chapters.

Nel frattempo, in cima alla notizia trovate il trailer di Dustborn ammirato durante l'ultimo evento digitale organizzato dalle software house indipendenti e dai publisher che hanno deciso di partecipare al Future Games Show.