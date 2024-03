Dustborn, dal Future Games Show con furore: il gioco sta per arrivare!

I Future Games Show di quest'anno sono nel loro pieno svolgimento e, dopo aver preso parte alla visione di giochi come Deathsprint 66, il gioco futuristico mostrato con il trailer d'annuncio di questo nuovo progetto, non sono mancate le occasioni per alcune IP già mostrate in precedenza. Dustborn è salito sul palco dell'evento, mostrandosi ancora.

Dustborn è un'avventura stile comics che fa dell'ironia il cavallo di battaglia del gioco sviluppato dai ragazzi di Red Thread Games. "Squadra di straccioni? C’è. Attrezzatura musicale? C’è. Autobus guidato da robot? C’è. Pacchetto rubato? C’è!" Allora è giunto il momento di intraprendere un pericoloso viaggio negli "Stati Divisi d'America". Ma quando uscirà questo atteso titolo? Come segnalato ufficialmente dalla pagina Steam del gioco, Dustborn è in arrivo.

Non sappiamo ancora quanto manca all'uscita del progetto di cui sopra, ma esso è attualmente inseribile all'interno della propria lista dei desideri di Steam. Dustborn è un action adventure incentrato su un'esperienza single player in cui vi sarà spazio per l'amore, l'amicizia e molto altro. "Il giocatore veste i panni di Pax: esule, artista della truffa, Anomala - con la capacità di trasformare il linguaggio in un'arma. In cerca di una nuova vita e di una via d'uscita, Pax è stata ingaggiata per trasportare un importante pacchetto da Pacifica a Nova Scotia". Per il momento, ci resta che attendere l'annuncio relativo alla finestra temporale prevista per la sua pubblicazione.

