Dustborn sarà ai TGA 2020? Quantic Dream entra nel progetto

A sei mesi di distanza dal reveal di Dustborn al Future Games Show, il team di Red Thread Games annuncia di aver stretto una partnership con Quantic Dream per dare forma al loro prossimo, intrigante progetto crossgen per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.

Nel sugellare l'accordo sancito con l'azienda francese artefice del successo di titoli come Heavy Rain, Beyond Due Anime e Detroit Become Human, il direttore creativo di Read Thread Games, Ragnar Tornquist, spiega che "Quantic Dream condivide la nostra passione per le grandi narrazioni e i giochi dallo storytelling interattivo. Era di vitale importanza per noi lavorare con qualcuno che capisce e apprezza veramente la nostra visione di questo gioco, e non avremmo potuto chiedere un partner migliore per aiutarci a lanciare Dustborn".

Il nuovo titolo della software house norvegese che ha dato forma a Dreamfall Chapters ci porterà a compiere un viaggio per gli Stati Uniti del futuro insieme a un gruppo di ragazzi, e di cyborg, che desiderano abbracciare uno stile di vita votato alla libertà.

Alla vocazione narrativa di Dustborn s'accompagnerà uno stile grafico fumettistico e un sistema di gioco improntato anch'esso sulla libertà di scelta, con decisioni che si rifletteranno sul prosieguo della storia e sulle dinamiche di gameplay. L'annuncio della collaborazione con Quantic Dream, che si incaricherà di supervisionare e produrre il titolo, avviene proprio a ridosso dei The Game Awards 2020, da qui le speranze degli appassionati per l'arrivo di importanti sorprese su Dustborn (qualcuno ha detto gameplay e annuncio della data d'uscita?) nel corso della kermesse videoludica organizzata da Geoff Keighley per la notte tra il 10 e l'11 dicembre.