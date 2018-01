Dustoff Heli Rescue 2 e Outbreak The New Nightmare tra le ultime novità di Xbox Store

ha pubblicato la lista delle ultime novità disponibili su: lo store digitalesi aggiorna con nuovi giochi per Xbox One, demo, beta e con l' apertura dei preordini dei titoli più interessanti in arrivo nei prossimi mesi.

Di seguito vi elenchiamo i nuovi giochi e i nuovi pre-order per Xbox One disponibili sullo store Microsoft. Tra le novità della settimana segnaliamo l'arrivo di Outbreak The New Nightmare e Dustoff Heli Rescue 2.

Novità Xbox One

Outbreak The New Nightmare (Disponibile ora - 19,99 euro)

Flying Tigers Shadows Over China (Disponibile ora - 9,99 euro)

Winx Club Alfea Butterflix Adventures (Disponibile ora - 9,99 euro)

The Incredible Adventures Of Van Helsing III (Disponibile ora - Gratis per gli abbonati Gold)

Digerati Couch Co-Op Bundle Vol. 1 (Disponibile ora - 14,99 euro)

Preordini Giochi Xbox One

Railway Empire

Ricordiamo che sono ancora disponibili i Games with Gold di gennaio, tra cui troviamo The Incredible Adventures Of Van Helsing III e Tomb Raider Underworld. Inoltre, sono ora online i nuovi Deals with Gold con sconti sui migliori giochi per Xbox One e Xbox 360.