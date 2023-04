Il DVD di Super Mario Bros in cima alle classifiche di Amazon USA ma è il film del 1993!

Nei giorni scorsi sono stati aperti i preordini delle edizioni home video di Super Mario Bros Il Film e al momento The Super Mario Bros. Movie (4K Ultra HD + Blu-Ray + Digital) è il secondo prodotto più venduto nella sezione Movies & TV di Amazon USA. Chi c'è al primo posto? Esatto... sempre Super Mario!

No, non stiamo parlando della versione Steelbook di Super Mario Bros Il Film o di altre versioni della pellicola di Nintendo e Illumination, bensì del DVD di Super Mario Bros, il primo film della mascotte Nintendo uscito nel 1993 e accolto negativamente da pubblico e critica.

Non sappiamo come mai il film sia tornato ai piani alti delle classifiche di vendita, magari per un semplice errore (i clienti confondono il vecchio film con il nuovo?) oppure per la volontà di riscoprire questo cult del cinema trash, in vendita oltretutto ad un prezzo bassissimo, poco più di 3 dollari.

Super Mario Bros Il Film supera Fronzen 2 come miglior esordio animato di sempre, il nuovo film degli autori di Sing, Cattivissimo Me e Minions sta riscuotendo un enorme successo al botteghino internazionale e la sua corsa è appena iniziata dal momento che il lungometraggio non è ancora uscito in alcuni mercati chiave.