Dwarf Fortess sbanca tutto su Steam, ed i suoi autori diventano milionari

Dwarf Fortress esiste tecnicamente dal lontano 2006, anno in cui venne pubblicato in public alpha gratuita, e nel dicembre del 2022 la versione premium a pagamento è divenuta realtà su Steam. A distanza di circa un anno e mezzo dal lancio, l'opera si è dimostrata un successo tale da rendere milionari i suoi creatori.

Ai microfoni del portale PC Gamer i fratelli Tarn e Zach Adams hanno confermato ufficialmente che Dwarf Fortress ha venduto oltre 800.000 copie sulla piattaforma digitale di Valve, un successo che li ha resi milionari ed andato oltre ogni più rosea aspettativa. In aggiunta, i due autori fanno sapere che il loro simulatore è stato aggiunto in almeno un milione di wishlist tra gli utenti Steam.

Con tali basi la possibilità che Dwarf Fortress possa raggiungere il milione di copie vendute è concreta, anche se gli sviluppatori non ci stanno pensando assiduamente: "Voglio dire, non sto pensando effettivamente al raggiungimento del milione di copie, prima di tutto ti chiedi quando e se accadrà", dice Tarn Adams aggiungendo comunque che, qualora si raggiunga il grande traguardo "probabilmente daremo una piccola festa". Zach Adams va ancora oltre: "Probabilmente ci faremo un viaggio in qualche posto esotico".

Dwarf Fortress aveva incassato 9 milioni di dollari in pochi giorni dopo il debutto su Steam, piazzando nel periodo di lancio circa 300.000 copie. Quei numeri hanno continuato a crescere mese dopo mese regalando così enormi soddisfazioni ai due fratelli: Zack ha comprato casa con la propria moglie e "ho deciso di acquistare una Honda Civic perché ne ho sempre desiderato una", mentre Tarn sostiene che il successo non ha cambiato molto il suo modo di essere sentendosi però "più stabile e confortevole".

In ogni caso gli autori intendono continuare a lavorare sodo, con l'Adventure Mode Update per Dwarf Fortress in arrivo il prossimo 17 aprile, aspettando nel frattempo il raggiungimento del milione di copie in futuro.

Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti oggi su