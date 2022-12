Dwarf Fortress è un successo su Steam: incassati 9 milioni in pochi giorni

Dopo anni vissuti nell'ombra, Dwarf Fortress è approdato su Steam solo qualche giorno fa e sta riscuotendo un successo inaspettato fra i videogiocatori di tutto il mondo.

Considerato uno dei titoli più complessi tra quelli disponibili, il gioco è stato pubblicato sul sito ufficiale nell'ormai lontano 2003 e continua ancora oggi ad essere aggiornato con nuovi contenuti. Su Steam, dov'è possibile acquistarlo a circa 29 euro, il titolo è sbarcato lo scorso 6 dicembre 2022, riuscendo a piazzare in meno di due settimane la bellezza di 300.000 copie che, in soldoni, si traducono in incassi pari a 9 milioni di dollari per il piccolissimo team di sviluppo.

Nel corso di un'intervista, gli sviluppatori hanno dichiarato che per loro si tratta di una sorta di rivincita dovuta allo scarso successo avuto dal gioco negli ultimi 20 anni, visto che per la maggior parte del tempo Dwarf Fortress è stato considerato un prodotto di nicchia e dalla barriera d'ingresso quasi invalicabile, vista l'enorme complessità delle meccaniche di base. Sembra però che i tempi stiano cambiando e, complice anche la diffusione di tutorial online e delle community di Steam, è probabile che il gioco sia alla portata di tutti.

Curiosi di scoprire come si evolverà il progetto nei prossimi mesi, vi ricordiamo che Vampire Survivors è il gioco con più recensioni positive su Steam del 2022.