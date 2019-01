Dx2 Shin Megami Tensei Liberation: annunciata una collaborazione con Bayonetta

SEGA of Japan e Atlus hanno annunciato una collaborazione tra Dx2 Shin Megami Tensei Liberation e Bayonetta, per l'occasione le due compagnie hanno pubblicato un trailer per questo inedito crossover.

Purtroppo Atlus non ha svelato altri dettagli, la collaborazione partirà nel corso dell'anno su entrambe le piattaforme supportate (iOS e Android), informazioni precise a riguardo però non sono note.

"Dai creatori della serie Persona, Shin Megami Tensei Liberation Dx2 è l'ultimo titolo della trentennale serie di videogiochi Megami Tensei e porta in vita sui dispositivi mobili le sue tematiche oscure, le battaglie avvincenti e le trame misteriose! Diventa uno degli Scaricatori di Demoni, conosciuti anche come Dx2. I Dx2 sono in grado di convocare e comandare i demoni usando una speciale app sullo smartphone. Sotto la guida di un uomo misterioso, acquisisci anche tu l'app e ti unisci ai Liberatori, un'organizzazione segreta il cui scopo è combattere una fazione opposta di Dx2 per proteggere il mondo."

Dx2 Shin Megami Tensei Liberation è disponibile per il download da App Store e Google Play anche in Europa, distribuito come Free to Play con supporto per le microtransazioni.