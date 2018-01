hanno annunciato cheè ora disponibile in Giappone su iOS e Android, scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play.

Dx2 Shin Megami Tensei Liberation permetterà di scontarsi con i più famosi demoni della saga e negoziare con loro, batterli e ottenere la loro collaborazione per effettuare fusioni capaci di dare vita a creature ancora più potenti.

Ad oggi, SEGA e Atlus non hanno annunciato nulla riguardo un possibile arrivo di Shin Megami Tensei Liberation in Occidente, in Giappone il gioco è distribuito come Free-To-Play con supporto per le microtransazioni.