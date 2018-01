Dx2 Shin Megami Tensei Liberation uscirà la prossima settimana in Giappone

hanno annunciato che Dx2 Shin Megami Tensei Liberation per iOS e Android sarà disponibile in Giappone dalla settimana del 22 gennaio, scaricabile come free to play da App Store e Google Play.

La data di uscita esatta verrà svelata nei prossimi giorni, il lancio è confermato in ogni caso per la prossima settimana sugli store giapponesi. Gli interessanti possono pre-registrarsi per ricevere una notifica non appena l'app sarà disponibile per il download.

Dx2 Shin Megami Tensei Liberation permetterà di incontrare i più famosi demoni della saga SMT e negoziare con loro, batterli e ottenere la loro collaborazione per effettuare fusioni capaci di dare vita a creature ancora più potenti. Al momento, SEGA e Atlus non hanno confermato l'arrivo del gioco in Occidente.