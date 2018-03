Dying Light: 10 minuti di gameplay per Bad Blood, espansione ispirata ai Battle Royale

Dopo l' annuncio dello scorso dicembre,ha mostrato 10 minuti di gameplay per, la nuova espansione standalone diispirata ai Battle Royale. Il video ci permette di vedere in azione le caratteristiche della nuova modalità.

Come è possibile vedere nel nuovo video gameplay di Dying Light: Bad Blood (disponibile a questo indirizzo), i partecipanti combattono gli zombi e raccolgono campioni di sangue dai loro cadaveri. Il giocatore potrà usare questi campioni per ottenere un posto sul chopper, in modo da mettersi in fuga. Questo aggiungerà un elemento di imprevedibilità nelle partite, dato che in un primo momento i giocatori potranno collaborare contro gli zombi, per poi ritrovarsi l'uno contro l'altro quando sarà il momento di raccogliere i campioni di sangue richiesti.

Bad Blood, che ricordiamo essere previsto nel corso dell'anno su PC, PS4 e Xbox One in forma di DLC standalone, punterà quindi a proporre un mix di PvE e PvP molto interessante, con diversi punti di contatto che sembrano avvicinarlo al fenomeno dei Battle Royale. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Techland sulla finestra di lancio e sul prezzo dell'espansione.