Dying Light 2: ben 15 minuti di gameplay nel prossimo video diario, ecco la data

Con il teaser del prossimo video diario di Dying Light 2, Techland preannuncia l'arrivo di un evento con ben 15 minuti di scene di gameplay inedite tratte dall'attesissimo survival horror a mondo aperto.

In base a quanto sostenuto dalla software house polacca, il quinto episodio della serie di approfondimenti multimediali "Dying 2 Know" promette di essere uno degli appuntamenti più importanti della serie, proprio per via dell'ampia parentesi sul gameplay di Dying Light 2 che verrà aperta nel corso del video diario.

L'evento si terrà a partire dalle ore 21:00 italiane di giovedì 2 dicembre e farà da sfondo sia al nuovo spezzone con 15 minuti di scene di gioco che a ulteriori dettagli sui contenuti da fruire esplorando la città post-apocalittica del kolossal open world.

Mentre aspettiamo di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Techland, vi ricordiamo che Dying Light 2 è previsto al lancio per il 4 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e in versione Cloud su Nintendo Switch. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra ultima anteprima di Dying Light 2 tra parkour e combattimenti, con tanti spunti di riflessione sul lavoro che sta portando avanti la casa di sviluppo europea per tenere alta la bandiera di questa IP tanto apprezzata dai patiti di avventure sandbox e horror.