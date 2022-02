Dying Light 2: niente 60fps su Xbox Series S per la GPU limitata, spiega Techland

Come emerso dall'analisi di DF su Dying Light 2 per PS5 e Xbox Series X/S, nella versione per Xbox Series S dell'horror open world non c'è alcuna modalità a 60fps. Nel motivarne l'assenza, Tymon Smektala di Techland spiega anche perché, con ogni probabilità, non potrà essere aggiunta nemmeno come update post-lancio.

Il Lead Designer dell'ultima opera in salsa parkour di Techland parte dalla conferma sullo sviluppo già avviato per le patch che andranno a risolvere i problemi di Dying Light 2 su cooperativa e server e sottolinea che "ci occuperemo subito dopo delle modifiche a FOV e motion blur. Valuteremo anche degli interventi per migliorare la modalità a 30fps su Series S, ma la GPU della console è un impedimento".

Nel rispondere ai dubbi espressi da un utente di Twitter che sostiene con ineleganza come "in giro ci sono giochi con qualità visiva migliore e che girano comunque a 60fps su Series S", Smektala spiega in maniera costruttiva che "è una buona domanda ma di natura filosofica e alla quale nessuno, credo, potrà rispondere. Quanto a DL2, avremmo bisogno di ricreare il nostro mondo, l'intelligenza artificiale, le meccaniche di gameplay free roaming su di un motore grafico diverso e poi vedere come gira. Ma ammetto che AC Valhalla è tecnologicamente fantastico, adoro quel gioco. Posso solo dire che ci abbiamo provato e che faremo ulteriori tentativi".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Dying Light 2 a firma di Alessandro Bruni.