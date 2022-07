Dying Light 2 accoglie FSR 2.0: come sono le prestazioni? Il video confronto con DLSS 2

Dopo aver provveduto a integrare FSR 2.0 in Cyberpunk 2077, la scena dei modder volge lo sguardo in direzione degli appassionati di Dying Light 2 per introdurre il supporto a FidelityFX Super Resolution 2.0, la tecnologia di upscaling di AMD.

L'artefice di questo progetto fan made, il programmatore "Mnxn", spiega di aver attinto al codice condiviso da AMD e di averlo sfruttato per implementare FSR 2.0 in Dying Light 2 Stay Human, in sostituzione della tecnologia di upscaling "intelligente" di NVIDIA DLSS 2.0.

L'aggiornamento in questione, di conseguenza, soppianta del tutto il DLSS 2.0 con l'FSR 2.0, consentendone l'utilizzo anche in configurazioni PC sprovviste di schede video della famiglia GeForce Serie 20 o 30, e quindi su di una vasta gamma di GPU AMD, NVIDIA e Intel.

Una volta installata, la mod di Mnxn sostituisce le tre opzioni grafiche di upscaling DLSS 2.0 Quality, Balanced e Performance con i corrispondenti parametri di FSR 2.0 (con fattore di upscaling impostato rispettivamente su 1.5x, 1.7x e 2.0x).

Data l'impossibilità di utilizzare questa mod senza disabilitare il DLSS, lo youtuber MxBenchmarkPC ha fatto di necessità virtù realizzando un interessante video comparativo che mostra quali siano le performance e le prestazioni grafiche offerte da questa patch fan made che abilita l'FSR 2.0 rispetto alle corrispondenti opzioni Quality, Balanced e Performance dell'ultima versione del DLSS 2 e dell'originario FSR 1.0.

