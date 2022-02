Dying Light 2 si aggiorna su PC: aggiunto il salvataggio di backup

A distanza di qualche giorno dall'uscita, Techland continua a lavorare senza sosta per sistemare alcune carenze tecniche di Dying Light 2 Stay Human e nelle ultime ore ha pubblicato un'altra patch su PC che mette una pezza a tre diversi problemi.

L'aggiornamento in questione introduce infatti il 'Salvataggio di bakcup', grazie al quale il gioco crea sempre un file di riserva grazie al quale i giocatori possono tornare indietro ed evitare di commettere errori oppure di incappare in bug che impediscono la progressione. A tal proposito, è stato aggiunto anche un fix al sempre più diffuso problema del death-loop, che sta bloccando in un ciclo infinito di morti alcuni giocatori. Se la scorsa patch di Dying Light 2 ha aggiunto un'opzione extra per ritornare in vita sul luogo della morte, pare che ora il death-loop sia stato completamente risolto e aggiornando il titolo all'ultima versione potrete ricaricare la partita afflitta dal problema per continuare a giocare. Il terzo ed ultimo fix della lista riguarda lo schema dei comandi, dal momento che ora i giocatori possono liberamente modificare i tasti utili per l'esecuzione di alcune azioni.

Non è chiaro se la patch sia in dirittura d'arrivo anche su console, ma è probabile che non manchi molto al suo debutto su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

