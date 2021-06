Dying Light 2: annunciato un nuovo evento per il primo luglio

Il mese di luglio si apre con il secondo episodio dello showcase Dying Know 2 dedicato ovviamente a Dying Light 2. Dopo le prime anticipazioni a maggio, Techland svelerà ulteriori dettagli sul gioco il primo luglio alle 21:00, ora italiana.

Questa la data del nuovo evento dedicato a Dying Light 2, possiamo quindi aspettarci l’arrivo di un nuovo trailer, sequenze di gameplay inedite e dettagli sulle meccaniche di gioco, le ambientazioni, i protagonisti e i nemici di uno dei videogiochi più attesi dell’anno.

Techland continua così la campagna di comunicazione e marketing di Dying Light 2, ricordiamo che il gioco è apparso anche al PC Gaming Show del 13 giugno con uno speciale approfondimento sul ciclo giorno e notte di Dying Light 2, il primo luglio scopriremo ulteriori dettagli sul gioco e sugli aspetti di questa attesissima produzione.

Dying Light 2 Stay Human esce il 7 dicembre in edizione Standard, Collector's e Deluxe Edition, tutte già disponibili per il preordine presso i principali rivenditori, il gioco di Techland sarà disponibile su PS4, Xbox One, PC Windows, PS5 e Xbox Series X/S, con aggiornamento gratuito per i possessori delle versioni old-gen. Appuntamento dunque alla sera del primo luglio, naturalmente sul canale Twitch di Everyeye, per scoprire quali novità ha in programma lo sviluppatore polacco per la community.