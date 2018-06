Dying Light 2 annunciato per PS4, Xbox One e PC con un trailer

In occasione della conferenza Xbox E3 2018 è stato annunciato Dying Light 2, il nuovo capitolo della serie targata Techland: titolo arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC. Con l'occasione è stato mostrato il trailer di presentazione.

Come potete vedere in cima alla notizia, Dying Light 2 è stato annunciato con un trailer sul palcoscenico E3 2018 di Microsoft, permettendoci di dare una prima occhiata alle ambientazioni, alle armi disponibili e ai nemici. Anche se al momento il titolo è sprovvisto di una finestra di lancio, sappiamo che il gioco è previsto su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Nell'attesa di conoscere ulteriori informazioni, vi lasciamo con il trailer riportato in cima alla notizia.