Dying Light 2: aperti i preordini per le edizioni Deluxe e Collector's

Dying Light 2 esce il 7 dicembre e dopo aver aperto nella notte i preordini per la versione standard, GameStopZing apre ora i preorder anche per le edizioni limitate Deluxe e Collector's, entrambe disponibili nei formati PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Prenota Dying Light 2 da GameStopZing (qualsiasi versione) e ottieni un codice per riscattare il Pacchetto Reload con un costume e due skin per arma e il parapendio. Disponibile anche la Deluxe Edition offre numerosi contenuti aggiuntivi: DLC Storia 1, custodia Steelbook, Talismani esclusivi per arma, costume Legendary, skin arma e skin parapendio Legendary, wallpaper, fumetto, artwork e colonna sonora digitale.

Dying Light 2 Preordini

Ancora più ricca la Collector's Edition che include tutti i contenuti della Ultimate Edition oltre all'artbook in formato fisico, mappa della città, pacchetto adesivi Voce della città, tre cartoline illustrate, una lettera di ringraziamento, Torcia UV e la statuina Difensore della città con lampada UV.