Dying Light 2, arriva la decisione a sorpresa: rinviata l'uscita del DLC2 al 2024

Sì è parlato molto del di Techland nei primi mesi del 2023: come annunciato ad inizio anno, la sere di Dying Light è arrivata a quota 30 milioni di copie, decretando così il raggiungimento di un importante traguardo per la nota saga a tema zombie. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, è sopraggiunta una brutta notizia per i fan di Dying Light 2.

Come confermato in via ufficiale dalla stessa software house tramite il proprio sito ufficiale, veniamo a sapere tramite un comunicato stampa che "Con rammarico, desideriamo annunciarvi la nostra decisione di posticipare la pubblicazione del DLC2 di Dying Light 2 Stay Human al prossimo anno". Il prossimo major update di Dying Light 2 renderà il gioco ancor più spaventoso di prima ma, almeno per adesso, sembrerebbe necessario rimandare la nuova ondata di contenuti a data da destinarsi (nell'arco di tempo che percorre tutto l'anno a seguire).

"Come avrete capito dagli aggiornamenti in corso, stiamo ancora lavorando per migliorare Dying Light 2. Il nostro obiettivo principale è quello di fare in modo che il gioco soddisfi e superi le vostre e le nostre aspettative. Abbiamo ancora alcune cose da aggiungere al gioco per raggiungere questo obiettivo prima di rilasciare il DLC2". Bisognerà attendere ancora parecchio prima di poter intravedere quelle che saranno le tante novità di questa nuova ondata d contenuti, tra cui figurano una nuova mappa e nuovi sistemi.