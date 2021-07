Dying Light 2: arriva il fumetto digitale gratis con ricompense esclusive

Durante il secondo episodio di Dying 2 Know, diretta durante la quale vengono svelati nuovi dettagli sul titolo Techland, è stato annunciato ufficialmente l'arrivo del fumetto di Dying Light 2 realizzato in collaborazione con Dynamite.

Le storie narrate nel fumetto fungono da prequel e raccontano di un personaggio chiamato Banshee, una donna che incontreremo anche nel corso della campagna principale di Dying Light 2. Il fumetto, che può essere scaricato in formato PDF in maniera gratuita, resterà disponibile solo ed esclusivamente fino al prossimo 15 luglio 2021, data in cui è probabile che verrà pubblicato il secondo numero. Per poter effettuare il download del file è obbligatorio disporre di un account sul sito TechlandGG, il quale non solo permette di leggere il primo numero di Banshee ma anche di ottenere una serie di ricompense gratuito come un costume per Aiden in Dying Light 2 o un'esclusiva ascia per il primo capitolo.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, presto sarà possibile anche acquistare la versione fisica del primo numero del fumetto nei negozi, sebbene non si sappia ancora nulla dell'eventuale arrivo in territorio italiano.

Sapevate che Dying Light 2 supporterà il DualSense su PlayStation 5?