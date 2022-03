Dying Light 2: in arrivo le gare di parkour? Techland stuzzica i fan

Techland continua a lavorare per aggiornare ed arricchire il suo Dying Light 2 su tutte le piattaforme. Dopo aver pubblicato la nuova patch che introduce i 60fps in Dying Light 2 su Xbox Series S, gli autori hanno già dato un assaggio degli ulteriori contenuti in arrivo con i prossimi DLC.

Sulla pagina Twitter ufficiale del gioco, infatti, è stata condivisa una breve clip che vede il protagonista riscaldarsi prima di iniziare a correre e spiccare un poderoso salto verso il vuoto, il tutto mentre su schermo veniva scandito un breve conto alla rovescia. La didascalia del filmato invita i giocatori a "prepararsi per qualcosa di nuovo" e di "affinare le vostre abilità di parkour". Non è dunque da escludere che uno dei futuri contenuti in arrivo in Dying Light 2 sia legato a gare a base di parkour, sebbene resti per il momento un'ipotesi.

Resta inoltre da capire se questa potenziale aggiunta arriverà tramite DLC a pagamento oppure se sarà inclusa in maniera gratuita attraverso un nuovo aggiornamento: non resta che attendere maggiori informazioni da parte di Techland. In ogni caso il team pensa costantemente a nuove idee per la loro opera: si è parlato anche del possibile arrivo del New Game Plus in Dying Light 2, sebbene per adesso Techland non abbia fatto promesse in tal senso.