Dying Light 2 tra audio 3D, DualSense e Ray Tracing: ne parla Techland

L'ultimo numero di PLAY Magazine ospita uno speciale su Dying Light 2 e un approfondimento che contiene diverse informazioni sulle funzionalità più evolute dell'attesissimo GDR horror a mondo aperto, come il supporto all'audio 3D, alla tecnologia Ray Tracing e al controller DualSense di PS5.

Prendendo in prestito le parole degli sviluppatori di Techland, i giornalisti della rivista PLAY si sono soffermati sulle migliorie offerte dalla versione PS5 di Dying Light 2 e spiegato come "il team ha rivelato che l'edizione nextgen del gioco utilizzerà il DualSense per restituire un feeling unico nell'utilizzo di ciascuna arma da mischia e da fuoco create dagli utenti. Il Ray Tracing, inoltre, si premurerà di aggiungere ancora più profondità al mondo, mentre l'audio 3D di PS5 verrà impiegato per aumentare la tensione e l'orrore avvertibili nel gioco originale".

In chiusura dello speciale, i rappresentanti di Techland interpellati da PLAY hanno affermato che la minaccia rappresentata dall'incontro dei giocatori con i nuovi zombie infetti di Dying Light 2 sarà "molto più sentita" su PS5, presumibilmente proprio in funzione dell'immersione restituita dal Ray Tracing, dall'audio 3D e dal supporto del DualSense.

Maggiori dettagli saranno svelati da Techland nel corso dell'evento di Dying Light 2 del primo luglio, con uno streaming fissato per le ore 21:00 italiane e al quale, naturalmente, dedicheremo tutti gli approfondimenti del caso. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale sull'evoluzione di Dying Light 2.