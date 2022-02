Dying Light 2, Authority Pack è il primo DLC gratis: giusto in tempo per San Valentino

A breve distanza dalla prima grande patch di Dying Light 2: Stay Human, il team di Techland ha ulteriori aggiornamenti in programma per la propria avventura post-apocalittica.

La software house polacca ha infatti confermato che il primo DLC gratuito per il titolo è già in dirittura di arrivo. Con il breve trailer disponibile in apertura a questa news, si apprende che "Authority Pack", questo il nome del contenuto post lancio, sarà reso disponibile per tutti i giocatori a partire dal prossimo lunedì 14 febbraio 2022, nel corso di tre fasi. Giusto in tempo per San Valentino, dunque, il pubblico potrà approfittare di diversi equipaggiamenti nuovi di zecca.

Nello specifico, il DLC gratuito consentirà ai giocatori di mettere le mani su:

Fase 1 : una corazza, dei pantaloni e delle scarpe;

: una corazza, dei pantaloni e delle scarpe; Fase 2 : un copricapo, dei bracciali e dei guanti;

: un copricapo, dei bracciali e dei guanti; Fase 3: un'arma;

Nel corso del filmato, è possibile dare un primo sguardo all'inedito equipaggiamento che raggiungerà presto i lidi. Nel frattempo, il survival ha fatto segnare cifre record nel corso del weekend, con ben 3 milioni di giocatori connessi in contemporanea su Dying Light 2 . Il titolo di Techland, lo ricordiamo, è già disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbos Series X|S e PC, mentre resta attesa per il prossimo futuro una sua versione Cloud pensata per Nintendo Switch.