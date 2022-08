Dying Light 2 Bloody Ties: teaser trailer del primo DLC, in attesa del reveal alla Gamecom

Dopo essersi presa qualche mese di tempo aggiuntivo per rifinire al meglio il proprio lavoro, Techland si sente finalmente pronta a svelare al mondo il primo grande DLC di Dying Light 2, che a quanto pare si chiamerà Bloody Ties.

La presentazione completa di Bloody Ties avverrà tra sei giorni esatti, ossia nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2022, che sarà condotta da Geoff Keighley a partire dalle ore 20:00 di martedì 23 agosto. Dopo tanti mesi di attesa, in ogni caso, i ragazzi polacchi hanno scelto di non lasciarci completamente a bocca asciutta e di stuzzicare la nostra immaginazione pubblicando un teaser trailer Bloody Ties.

"Quali pericoli ti aspettano? Come puoi sconfiggerli? Cosa riceverai in cambio? Una cosa è certa... sarà brutale!". È questa la descrizione del filmato che potete visionare anche voi in cima a questa notizia. Techland ha scelto di non svelare altro per il momento, assicurando tuttavia che questo si tratta solo di un piccolo antipasto di ciò che verrà mostrato. Durante l'evento, con tutta probabilità, verrà svelata anche la data di lancio precisa di Bloody Ties, chementre vi scriviamo risulta essere collocata in un generico settembre 2022. Dying Light 2, ricordiamo, è giocabile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.