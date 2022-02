Dying Light 2 tra bug e problemi di ottimizzazione, IGN USA lo paragona a Cyberpunk 2077

Come evidenziato dai pareri usciti alla scadenza dell'embargo, il sequel di Dying Light ha qualche problema di ottimizzazione e dopo la pubblicazione delle recensioni, Techland ha confermato l'arrivo della day one patch di Dying Light 2 che correggerà oltre 1.000 bug.

IGN USA è però rimasta molto colpita dai problemi del gioco e nella recensione ha dedicato un box a questo aspetto della produzione, sottolineando come il gioco vada spesso in crash e presenti criticità per quanto riguarda i dialoghi e lo script, anche le performance sono al di sotto delle aspettative (almeno su PC) e la redazione della testata è anche incappata in un bug che ha corrotto i salvataggi, inoltre vengono messi in evidenza bug e glitch sempre più evidenti avanzando nel gioco.

IGN paragona Dying Light 2 alla versione PC di Cyberpunk 2077 al debutto, come ricorderete il gioco di CD Projekt era certamente giocabile su piattaforma Windows anche se con tanti bug e problemi tecnici. In ogni caso c'è da dire che la day one patch prevista per il 4 febbraio potrebbe migliorare la situazione, dunque vi consigliamo di aspettare il primo aggiornamento prima di iniziare a giocare.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Dying Light 2 ricordandovi che il gioco esce domani su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S mentre la versione per Switch via Cloud è stata rimandata ed è attualmente priva di una data di lancio.