Dying Light 2: il nuovo Capitolo e la Photo Mode tra le tante novità della patch 1.4

Techland ha delineato i contenuti che saranno disponibili per i giocatori di Dying Light 2 a partire dalla giornata di domani martedì 14 giugno, quando verrà ufficialmente lanciato l'update 1.4 del survival horror open world.

L'aggiornamento introdurrà il nuovo Capitolo giocabile di Dying Light 2 insieme a tanti altri contenuti inediti. Attraverso un comunicato stampa, Techland ha confermato che ogni capitolo introdurrà nuovi personaggi e fazioni con "contenuti assolutamente gratuiti che verranno aggiunti in modo permanente e saranno disponibili per i giocatori in qualsiasi momento. I capitoli sono una novità per noi: un esperimento del nostro laboratorio di scienze", ha dichiarato a IGN.com il lead designer Tymon Smektała. "Abbiamo parecchio, ma mai abbastanza! Abbiamo esperienza nel supportare i nostri giochi a lungo termine, ma questo tipo di format stagionale è qualcosa che non abbiamo mai fatto prima nella storia del franchise di Dying Light".

Tramite le aggiunte di questo capitolo, i giocatori potranno aiutare il Nightrunner Harper a fermare gli Infetti speciali e proteggere la gente di Villedor "in cambio dell'accesso a un equipaggiamento potente e mai visto prima". La patch includerà anche una varietà di funzionalità, tra cui:

Nuovo sistema di rank

Taglie giornaliere e settimanali in cambio di punti reputazione

2 nuove valute per acquistare nuovi oggetti

Nuovi nemici tra cui Mutated Infected, Volatile Tyrant e Volatile Hive

Capitolo Missioni prove a tempo che metteranno alla prova le tue abilità di furtività, parkour o combattimento

La tanto attesa modalità foto

Tutto questo e i prossimi contenuti in arrivo faranno da preambolo alla prima espansione vera e propria di Dying Light 2, che come saprete già ha subito in rinvio sulla tabella di marcia di Techland e non sarà pronta fino al mese di settembre. Per ulteriori approfondimenti sull'open world, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Dying Light 2.