Dying Light 2 e il primo capitolo in regalo acquistando un prodotto ASUS

I rappresentanti di ASUS confermano le anticipazioni dei giorni scorsi e annunciano il lancio in Italia della promozione per ricevere gratis Dying Light 2 e il primo capitolo della saga action horror di Techland con l'acquisto di uno dei prodotti del colosso tecnologico di Taiwan.

L'iniziativa promozionale di ASUS consente agli acquirenti di un prodotto della compagnia asiatica di riscattare una copia PC di Dying Light e Dying Light 2. Acquistando un PC ROG Zephyrus Duo 15 nel periodo compreso tra il 22 giugno 2020 e il 28 febbraio 2021 sarà possibile aderire all'offerta e riscattare i due giochi a mondo aperto di Techland entro il 10 marzo 2021.

Nella promozione rientrano anche gli appassionati di PC gaming che acquistano monitor, componenti, router e periferiche ASUS e ROG dall'1 luglio al 31 agosto di quest'anno: in questo caso, però, la finestra temporale in cui sarà possibile riscattare un codice di Dying Light e Dying Light 2 sarà aperta dal 15 luglio al 14 settembre del 2020. Per tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione e sulla lista completa dei prodotti che rientrano nell'offerta, in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di ASUS.

A chi ci segue, ricordiamo che nei giorni scorsi Techland è tornata a parlare dell'attesissimo horror per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X affermando che il supporto post-lancio di Dying Light 2 sarà paragonabile a quello del capitolo precedente.