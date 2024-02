Dying Light 2, chi non muore si rivede: Techland annuncia la Realoaded Editon del gioco

Dopo aver esplorato l'apocalisse open world di Techland in Dying Light 2, è arrivato il momento di parlare nuovamente del titolo che ha raccolto l'eredità del precedente Dying Light. Quest'oggi, in modo del tutto inaspettato, Techland ha rivelato pubblicamente l'esistenza e l'arrivo di una Reloaded Edition di Dying Light 2.

Tale edizione è stata pensata principalmente per chi non ha ancora messo piede nell'avventura realizzata dal team di sviluppo: infatti, Dying Light 2 Reloaded Edition conterrà al suo interno il gioco base e il DLC Bloody Ties, insieme a tutti gli altri contenuti in-game che sono stati rilasciati nel corso degli ultimi due anni. Sono passati alcuni mesi dall'ultima volta che vi abbiamo parlato del gioco di Techland: la software house, nell'ottobre 2023, ha annunciato l'arrivo di tanti contenuti da Dying Light 2, dal cross-save al supporto per le mod e tantissimo altro.

Anche adesso, però, Dying Light 2 si prepara a delle novità, poiché la Reloaded Edition introdurrà delle novità e delle "sorprese per i fan di Dying Light". Per i giocatori amanti delle esperienze in solitaria o in co-op si avvicina il momento di cambiamenti, tra i quali possiamo annoverare il tanto atteso Firearms Update. Ma quando sarà possibile accedere a tutto ciò? Tranquilli, non ci vorrà molto: Dying Light 2 Reloaded Edition uscirà il 22 febbraio sugli store digitali di tutte le piattaforme.