Dying Light 2: Chris Avellone accusato di molestie, Techland interrompe i rapporti

Nel corso del fine settimana sono arrivate diverse accuse di molestie sessuali a Chris Avellone, figura celebre nel mondo dei videogiochi per aver contribuito allo sviluppo di numerosi giochi di ruolo come Fallout New Vegas, Star Wars KOTOR, Planescape Torment e tanti altri.

Tutto è partito da una donna su Twitter, la quale dopo aver denunciato alcuni presunti comportamenti di Avellone è stata seguita dall'attuale PR di Riot Games, Jacqui Collins, che ha pubblicato un cinguettio contenenti gli screenshot di una conversazione privata tra lei ed Avellone risalente al 2014.

Techland, azienda per la quale Avellone stava collaborando per dare supporto alla scrittura della storia di Dying Light 2, ha deciso di tagliare i ponti con lo sviluppatore, pubblicando un lungo messaggio sui canali social ufficiali:

"Trattiamo i casi di molestie sessuali e mancanza di rispetto alla stessa maniera e abbiamo tolleranza zero per comportamenti di questo genere. Tale filosofia la applichiamo sia che si tratti di nostri impiegati che di consulenti esterni, come Chris Avellone. Ecco perché, insieme a Chris, abbiamo deciso di porre fine alla nostra collaborazione. Stiamo ancora lavorando a Dying Light 2 per consegnarvi l'esperienza che vi abbiamo promesso. Sia il nostro team dedicato al comparto narrativo, fino ad ora supportato da Chris Avellone, e l'intero team di sviluppo di Dying Light 2 continua ad avanzare spedito e secondo i piani annunciati all'inizio dell'anno corrente."

Karissa, la donna che ha per prima denunciato questi atteggiamenti, ha immediatamente ricondiviso questo messaggio e pubblicato un tweet di ringraziamenti nei confronti della software house polacca, che ha deciso di non attendere che la legge faccia il suo corso. Va ricordato che attualmente ci sono anche altre collaborazioni attive tra Chris Avellone e software house come Gamera Interactive (Alaloth) e Night Dive Studio (System Shock) e, al momento, non è chiaro se anche in questi casi si troncheranno i rapporti.