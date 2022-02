Dying Light 2: cinque modi in cui evolve la serie open world di Techland

Uno dei giochi più attesi di questo mese è indubbiamente Dying Light 2, il nuovo capitolo della serie open world a base di zombie di Techland. Un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog ci illustra i cinque aspetti in cui il secondo capitolo evolverà le meccaniche del suo predecessore.

Tra gli aspetti che più si sono evoluti in Dying Light 2 c'è indubbiamente il sistema di movimento ed esplorazione. Il parkour è stata una delle meccaniche principali sin dal Dying Light originale e Dying Light 2 Stay Human la espande ampiamente, raddoppiando il numero di mosse di parkour. Ci sono ventiquattro abilità da sbloccare nell’albero delle abilità di parkour e ognuna di esse aumenta notevolmente sia la velocità che l’abilità.

Dying Light 2 Stay Human incoraggia costantemente la creatività in tutti gli aspetti del vostro viaggio e, così come si possono unire le mosse di parkour agli strumenti, come il parapendio, si possono combinare anche con le abilità di combattimento.

Il ciclo del giorno e della notte, conosciuto in Dying Light, appare in Dying Light 2 Stay Human in modo ancora più ricco. Le regole generali durante il giorno sono simili: i mostri si nascondono negli edifici e i banditi rappresentano la principale fonte di pericolo per le strade. Di notte, però, le cose sono un po’ diverse.

Vasta, verticale, viva, la Città è uno degli ultimi bastioni dell’umanità, e anche se la civilizzazione è tornata ai livelli del Medioevo, i suoi relitti possono essere ancora trovati in giro per la cittàIn base alla vostra decisione di assegnare un’area ai Peacekeepers o ai Survivors, la vostra scelta si rifletterà nell’aspetto delle Abandoned Structures, i PNG che incontrerete all’interno e le missioni che avrete a disposizione lì.

In Dying Light 2 Stay Human, le vostre scelte e azioni danno forma al mondo di gioco, alla sua storia, i rapporti tra personaggi e persino il panorama della Città, proprio come ci conferma il nuovo trailer "Your Actions, Your World" che vi abbiamo riportato in apertura.

Dying Light sarà disponibile dal 4 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Il gioco peserà la metà su PS5 rispetto alla versione PS4.