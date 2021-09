Dying Light 2: città, abitanti e personaggi nella prossima live di Techland, ecco quando

A pochi giorni dall'annuncio del rinvio di Dying Light 2, gli sviluppatori di Techland hanno fissato la data per il prossimo videodiario che promette di svelare "un sacco di dettagli sul vasto open world" tra cui spiccano le novità sulla città, sui suoi abitanti e su alcuni misteriosi personaggi.

Il quarto episodio di Dying 2 Know, il diario di sviluppo dell'ultima fatica targata Techland, andrà in onda sul canale Twitch dello studio il prossimo 30 settembre alle ore 21:00. Per l'occasione gli sviluppatori si preparano a svelare i diversi aspetti che caratterizzano la città: l'ambientazione che farà da teatro all'avventura del team polacco sarà infatti divisa in due zone, un lato ostile infestato da infetti, pericoli e minacce e un altro che viene definito "più bello e vibrante".

Nell'ultimo appuntamento gli sviluppatori si sono concentrati sulle armi che saranno disponibili nel corso dell'avventura: i giocatori potranno mettere le mani su oltre 200 strumenti di morte, molti dei quali costruiti con i materiali reperibili nel gioco. Gli armamenti potranno infatti essere creati facilmente ma bisognerà prestare attenzione al loro stato di "salute" e procedere alle riparazioni quando possibile.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Dying Light 2 è stato recentemente rimandato e uscirà il 4 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One e sulle nuove PS5 e Xbox Series X/S.