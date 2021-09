Dying Light 2 Cloud uscirà su Switch: disponibile da oggi Dying Light Platinum Edition

Nella cornice mediatica del Nintendo Direct, i rappresentanti di Techland annunciano la Cloud Version di Dying Light 2 e confermano i rumor sulla disponibilità, a partire da oggi, di Dying Light Platinum Edition per Switch.

La versione Cloud di Dying Light 2 Stay Human sarà eseguita in remoto e, per questo, sfrutterà tutta la potenza computazionale dei PC più performanti: chi possiede una connessione a banda larga sufficientemente veloce potrà quindi cimentarsi nelle sfide offerte dall'avventura horror a mondo aperto sulla console ibrida della casa di Kyoto senza limitazioni di sorta.

Quanto alla Platinum Edition di Dying Light, gli acquirenti della versione Switch (sia su supporto fisico che su eShop) possono accedere da oggi 24 settembre al gioco originale, all'enorme espansione The Following e a tutte le aggiunte contenutistiche legate all'infinito supporto multipiattaforma dell'horror. Tra questi, citiamo L'Orda di Bozak, le zone di quarantena aggiuntive Cucina e Magazzino, l'espansione dark fantasy Hellraid e una vasta selezione di skine armi a tema.

In funzione dell'ultimo rinvio di Dying Light 2, la trasposizione Cloud per Switch uscirà in contemporanea con le versioni PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ovvero il 4 febbraio 2022. Per un approfondimento ulteriore sulle opportunità offerte dalle trasposizioni "su nuvola" di giochi come Control, Assassin's Creed Odyssey o lo stesso Dying Light 2, qui trovate una nostra analisi sui giochi Cloud per Nintendo Switch come assaggio del futuro che potrebbe attenderci nei prossimi anni con la crescita esponenziale delle tecnologie per il game streaming.