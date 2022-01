Dying Light 2: co-op e versioni PS4/Xbox One X nell'episodio finale di D2K

Techland ha pubblicato il sesto e ultimo episodio di Dying 2 Know, la serie che in queste settimane ci ha accompagnato alla scoperta di Dying Light 2 Stay Human in vista del lancio fissato per il 4 febbraio 2022.

Dopo l'introduzione di rito, la presentazione si è concentrata su uno degli aspetti più importanti della produzione, la Modalità Cooperativa per 4 giocatori, che i fan attendevano di vedere in azione da molto tempo. Sono stati accontentati con un breve assaggio del gameplay a partire dal quarto minuto. Una piccola parte della puntata è inoltre stata dedicata ad un confronto tra le versioni console: i ragazzi di Techland hanno così mostrato delle brevi sessioni giocate sulle console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X e, per la prima volta in assoluto, su Xbox One X e PlayStation 4, promettendo inoltre la pubblicazione di ulteriori video confronti nei prossimi giorni (ci aspettiamo del materiale tratto da Xbox One e PS4 Pro).

Spazio inoltre a un messaggio di ringraziamento indirizzato alla community, che attende questo secondo capitolo da sette anni, e ulteriori informazioni sul concorso UGC: la giuria di Techland sceglierà prossimamente i vincitori assieme alla cosplayer Irina Meier. Godetevi la puntata integrale allegata a questa notizia, prima però vi ricordiamo che Dying Light 2 Stay Human uscirà il 4 febbraio 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (Versione Cloud). Di recente, sono anche arrivati i chiarimenti sulla durata di Dying Light 2.