Dying Light 2, Collector's Edition avvistata su store online: data di uscita in arrivo?

Con l'inizio del nuovo anno, il team di Techland aveva ancora una volta rassicurato i fan sull'andamento dello sviluppo del suo nuovo titolo, promettendo presto novità su Dying Light 2.

Ebbene, sembra che il momento di tener fede alla parola data potrebbe essere ormai prossimo per il team. A suggerirlo, è il recente avvistamento di un possibile leak riguardante una Collector's Edition del gioco. Quest'ultima, riferisce la community di appassionati attiva sul forum di Reddit, è infatti apparsa nel catalogo online di Xzone, store videoludico della Repubblica Ceca.

La pagina dedicata al prodotto al momento non risulta più raggiungibile, ma sembra essere rimasta online il tempo sufficiente a consentire all'utenza di immortalare le informazioni essenziali. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, un'immagine che ne riassume i potenziali contenuti ha trovato rapida diffusione. SI parla nello specifico di:

Set di stickers;

Torcia;

Statua in edizione limitata;

Art Book;

Steelbook;

Una mappa delle location segrete;

Copia del gioco per PC, PlayStation 4 o Xbox One;

Confezione;

Dalla scheda avvistata nel catalogo dello store della Repubblica Ceca, è inoltre emerso il possibile prezzo della Collector's Edition di Dying Light 2, che ammonterebbe a 210 euro circa. Ovviamente, vi ricordiamo che non si tratta di una conferma ufficiale dell'esistenza del prodotto: potrebbe infatti trattarsi di un semplice errore. Ad ogni modo, se l'indiscrezione dovesse risultare confermata, potrebbe portare con sé anche un annuncio legato alla data di uscita di Diyng Light 2: per saperne di più, non resta che attendere!