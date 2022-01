Dying Light 2 come Anna Karenina: oltre 350.000 parole nella sceneggiatura

In attesa di potersi dedicare a combattimenti e parkour in Dying Light 2: Stay Human, il team di Techland offre alcuni interessanti dettagli sulle caratteristiche del titolo.

In particolare, la software house ha voluto evidenziare il lavoro svolto dal team sul fronte narrativo. Come potete verificare in calce a questa news, l'account Twitter di Dying Light 2: Stay Human ha infatti informato il pubblico della presenza di oltre 350.000 parole all'interno dello script del titolo. Un numero decisamente notevole, che, prosegue Techland, coincide all'incirca con la narrazione proposta dal classico Anna Karenina. Il tutto, aggiunge la software house, si traduce in-game in circa 40.000 linee di dialogo per i personaggi parte del cast di Dying Light 2: Stay Human.



Da tali valori, sembra che Techland abbia deciso di offrire ai personaggi parte del gioco un ampio background in termini narrativi, con una ramificata sceneggiatura pronta a tradursi in azione su schermo. Nelle intenzioni degli autori, Dying Light 2: Stay Human dovrà dipingere un mondo virtuale articolato e coinvolgente, in grado di conquistare il pubblico per moltissime ore. In attesa di poter testare l'avventura sequel con mano, ricordiamo che è stato da poco confermato il rinvio della versione Cloud di Dying Light 2: Stay Human per Nintendo Switch.