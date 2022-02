Dying Light 2: come giocare in co-op con gli amici

Nonostante la ricezione più tiepida del previsto, Dying Light 2 si è confermato essere un sequel interessante e capace d’intrattenere per svariate ore, specie se vissuto in compagnia di altri sfruttandone il supporto al gioco in multiplayer. A tal proposito, ecco come sbloccare la modalità cooperativa nel nuovo survival action ideato da Techland.

Dying Light 2 come attivare la co-op

Prima di potersi mischiare ad altri giocatori è necessario aver concluso il Prologo del gioco

Fatto ciò, vi basterà mettere in pausa il titolo e accedere al menu di rete

A quel punto non dovrete far altro che invitare i vostri amici o unirvi direttamente alla loro squadra

La campagna in co-op di Dying Light 2 – che al momento non prevede alcun tipo di crossplay – può essere affrontata insieme a un massimo di altri tre utenti. Per evitare di entrare in contatto con giocatori indesiderati, vi ricordiamo che è possibile impostare le regole della propria lobby tramite la schermata delle Opzioni online, rendendola privata o accessibile ai soli amici.

