Dying Light 2, come gira su console old gen? L'analisi di DF su PlayStation e Xbox

Dying Light 2 Stay Human è finalmente disponibile e gli esperti di Digital Foundry non hanno perso occasione per analizzare il nuovo survival horror in prima persona di Techland. Ecco come gira il nuovo gioco di Techland su console PlayStation e Xbox di scorsa generazione.

Ponendo a confronto le versioni PlayStation 4 e Xbox One con l'edizione PlayStation 5 di Dying Light 2, Digital Foundry ha rilevato più di una sostanziale differenza sul fronte grafico. Tanto per cominciare, su PS4 Pro e Xbox One X il titolo gira ad una risoluzione di 1080p, mentre su PS4 e Xbox One si ferma a 864p (completamente assente la risoluzione dinamica). La qualità visiva complessiva corrisponde al preset Medio sulle console mid-gen e Basso sulle versioni lisce. PS4 Pro e Xbox One X possono inoltre contare su illuminazione e occlusione ambientale leggermente migliori.

Per quanto riguarda le prestazioni i risultati sono generalmente positivi, tuttavia su PS4, Xbox One S e soprattutto PS4 Pro vengono riscontrati casi di frame drop e tearing. Dal punto di vista delle performance, Xbox One X si è rivelata essere la console che gestisce al meglio il target dei 30fps. I tempi di caricamento, infine, si attestano generalmente sul minuto di attesa su tutte le piattaforme.

Per ulteriori approfondimenti sul nuovo gioco di Techland vi rimandiamo alla nostra Recensione di Dying Light 2. Intanto il titolo sta già riscuotendo un ottimo successo su PC.