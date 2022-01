Dying Light 2, come gira su old-gen? La versione Xbox One sarà mostrata presto

Nel corso dell'ultimo episodio di approfondimento dedicato al titolo, il team di Techland ha offerto al pubblico l'occasione per dare un fugace sguardo alle versioni PS4 e Xbox One X di Dying Light 2: Stay Human.

Un semplice assaggio, ma che ha avuto il merito di offrire alcune prime garanzie in merito a quelle che saranno le performance e la qualità dell'opera sulle console di passata generazione. All'appello sono però mancate le versioni Xbox One e PlayStation 4 Pro di Dying Light 2: Stay Human, con quest'ultimo che - come detto - si è mostrato solamente su PlayStation 4 e Xbox One X. Per quanto riguarda la versione base della console Microsoft, tuttavia, sono già state offerte alcune rassicurazioni.

Dalle pagine del proprio server Discord, Techland ha infatti garantito che i giocatori potranno vedere Dying Light 2: Stay Human in azione su Xbox One molto presto. La software house non ha indicato una data precisa, ma è stato promesso che l'appuntamento è in programma entro la fine del mese di gennaio. Al massimo, il pubblico sarà dunque chiamato ad attendere due settimane circa, prima di poter osservare nuovamente Dying Light 2 all'opera su console base di passata generazione.



E mentre Techland promette cinque anni di espansioni per Dying Light 2: Stay Human, ricordiamo che la versione console dell'opera sarà pubblicata anche su Nintendo Switch, dove arriverà però esclusivamente in versione Cloud.