Dying Light 2 come gira su PS5 e Xbox Series X/S? L'analisi di DF sulle modalità grafiche

La nuova video analisi di Digital Foundry è interamente dedicata alle modalità grafiche e alle differenze prestazionali tra le versioni PS5, Xbox Series X e Series S di Dying Light 2, l'ambiziosa avventura horror a mondo aperto in procinto di essere lanciata su PC e console.

L'ultima disamina del collettivo di "giornalisti tecnoludici" legato ad Eurogamer.net parte dal raffronto tra i preset selezionabili su console di ultima generazione per snocciolare tutta una serie di dati che descrivono i parametri su risoluzione, framerate e dettagli grafici.

Il confronto più interessante è ovviamente quello sulle piattaforme ammiraglie di casa Sony e Microsoft: l'esperienza visiva offerta su PS5 e Xbox Series X dalla versione di lancio di Dying Light 2 risulta essere praticamente identica, seppur con un leggero vantaggio per la console verdecrociata costituito da una modalità Risoluzione che esegue il titolo a 3456x1944 pixel, diversamente dai 3200x1800 pixel della console Sony. Un discorso a parte merita invece Xbox Series S, in funzione della sola modalità grafica attivabile dai possessori della "sorella minore" di Series X che esegue il gioco a 1080p e 30fps per garantire un'esperienza grafica che, risoluzione e framerate a parte, è analoga alle controparti "maggiori".

Tornando all'offerta contenutistica delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X, agli esploratori della Città di Dying Light 2 viene offerta l'opportunità di sfruttare la potenza computazionale della propria console nextgen per elevare l'esperienza grafica con la modalità Qualità (1080p, 30 fps, illuminazione Ray Tracing e Ambient Occlusion avanzato) o, in alternativa, prediligere il framerate con l'opzione Prestazioni (1080p e 60fps). In entrambi i casi, sia su PS5 che su Xbox Series X i preset di Techland svolgono in maniera puntuale il lavoro, seppur con gli immancabili cali di framerate nelle situazioni più concitate e le problematiche legate alla pulizia dell'immagine che accompagnano le versioni day one di simili produzioni tripla A votate al free roaming.

Per un approfondimento sul gameplay e un'analisi ulteriore sulla componente grafica e tecnica, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Dying Light 2, l'apocalisse open world di Techland.