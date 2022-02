Dying Light 2: come guadagnare denaro velocemente

Come in ogni open world che si rispetti, anche all’interno di Dying Light 2 è stato implementato un sistema economico che regola i rapporti tra voi e gli NPC che vi circondano, permettendovi di acquistare o vendere armi, oggetti e risorse di ogni tipo.

Per sopravvivere agli innumerevoli pericoli di Villedor, la città fittizia che funge da ambientazione di Dying Light 2, avrete infatti bisogno di essere costantemente riforniti di risorse con le quali creare oggetti utili di vario genere tra cui armi, oggetti curativi, trappole e altro ancora. Tali strumenti possono essere anche acquistati dai mercanti sparsi per la città, i quali tuttavia venderanno i loro prodotti a prezzi decisamente molto alti. Di conseguenza avrete bisogno di mettere da parte una gran quantità di denaro: ecco alcuni trucchi e consigli per guadagnare soldi velocemente in Dying Light 2.

Completate le missioni

Buona parte delle missioni principali e secondarie di Dying Light 2 vi ricompenseranno al momento del completamento con una discreta somma di denaro. Usare le missioni come fonte di soldi principale vi garantirà importanti introiti una tantum, ma richiede tempo visto che non tutte offrono risorse economiche come ricompense.

Dedicatevi al loot degli ambienti e dei nemici sconfitti

Questo è probabilmente il metodo più efficace per guadagnare velocemente denaro: il gioco fa del loot una delle sue meccaniche principali e di conseguenza, controllando i cadaveri dei nemici sconfitti e l’ambiente circostante mentre vi spostate all’interno della città, potrete raccogliere una grandissima varietà di oggetti e risorse differenti. Questi potranno poi essere utilizzati direttamente per costruire armi e consumabili, oppure rivenduti ai mercanti di Villedor in cambio di soldi. Dedicandovi con attenzione al loot e tornando con regolarità dai commercianti del gioco, riuscirete a garantirvi nel tempo introiti abbastanza cospicui.

Completate gli incarichi

Completare le attività secondarie, come quelle dedicate ai Campi dei Banditi, ai Convogli di Rifornimento oppure ai Lanci Militari, è un'altra buona strada per arricchirsi e per trovare strumenti da rivendere ai negozianti. Al completamento di questo tipo di attività verrete spesso ricompensati con una piccola quantità di denaro extra, ma avrete anche la possibilità di raccogliere moltissimi oggetti e risorse utili dall’ambiente circostante e dai nemici sconfitti.

