Dying Light 2: come riparare le armi per ripristinare la durabilità

In Dying Light 2 non dovrete preoccuparvi solamente di scegliere se affrontare i vostri nemici in un combattimento a viso aperto oppure scappare sfruttando le speciali tecniche di parkour a vostra disposizione, ma dovrete anche prestare attenzione alla durabilità delle vostre armi.

A ciascuna di esse è infatti associato un particolare indicatore che fornisce un riscontro in tempo reale sulle loro condizioni: ogni volta che la userete per combattere, l’arma si usurerà e la barra si svuoterà progressivamente. Una volta esaurita, l’arma si romperà e non potrà più essere utilizzata.

Per evitare situazioni simili, e soprattutto per non rischiare di rimanere senza armi nel bel mezzo di un combattimento, potrete sfruttare una particolare meccanica di gioco che vi permetterà di riparare le armi rotte o danneggiate. Da tenere a mente che non tutte le armi possono essere riparate, e quelle che invece lo permettono possono ricevere solo un numero limitato di riparazioni prima di rompersi in maniera definitiva.

Per ripristinare parte della durabilità di un’arma, inoltre, dovrete necessariamente aggiungere una modifica ad essa. Molte delle personalizzazioni disponibili all’interno del gioco, oltre ad aggiungere all’oggetto in questione i canonici bonus ai danni ed alle caratteristiche, sono infatti in grado di ripristinare una quantità più o meno grande di punti durabilità. Di conseguenza, assegnando una modifica ad un’arma potrete ripararne parzialmente la condizione.

Quali armi possono essere riparate?

A causa di questa particolare meccanica, potrete riparare solo le armi che possiedono degli slot modifica liberi: di conseguenza, quelle che non possiedono alcuno slot di modifica o che non ne hanno uno libero non possono essere aggiustate, una volta rotte saranno perse per sempre. È questo il caso, per esempio, della stragrande maggioranza delle armi che troverete nelle primissime ore di gioco, poiché queste raramente avranno degli slot dedicati per ricevere delle modifiche.

Come applicare modifiche alle armi

Vi basta possedere un’arma con almeno uno slot di modifica attivo (identificato con un cerchio vuoto sul lato destro dell’icona dell’arma e visibile più nel dettaglio all’interno della descrizione dell’arma nell’inventario) e almeno una modifica con la capacità di ripristinare punti durabilità. Una volta soddisfatti questi due requisiti fondamentali, vi basterà selezionare lo strumento che intendete personalizzare all’interno dell’inventario, scegliere uno degli slot di modifica liberi e poi applicare la modifica preferita. Prima di confermare la vostra scelta prendetevi qualche secondo di tempo per valutare bene l’impatto dei cambiamenti all’oggetto aiutandovi con il menu contestuale che comparirà sul lato destro dello schermo, il quale vi mostrerà tutte le informazioni sulle statistiche rinnovate, durabilità compresa.

Se vi ritrovate a corto d'armi e non avete la possibilità di ripararle, potete ottenerne qualcuna gratuitamente sfruttando i Twitch Drops dedicati a Dying Light 2. Se invece avete intenzione di fare affari con i rivenditori della città di Villedor, non dimenticate di consultare la nostra guida per guadagnare velocemente denaro in Dying Light 2.