Dying Light 2: come sbloccare armi e armature gratis con i Twitch Drops

Avete da poco iniziato a giocare la campagna di Dying Light 2 Stay Human e volete qualche pezzo d'equipaggiamento extra? Allora dovreste approfittare della nuova collaborazione tra Techland e Twitch, grazie alla quale si possono ottenere un bel po' di oggetti gratis con i Drops.

Come creare un account e connetterlo a Twitch

Il primo passaggio da seguire è quello di creare un account sul sito ufficiale di Daying Light 2, ovvero TechlandGG. Il metodo più rapido per creare un account e collegarlo immediatamente alla piattaforma che state utilizzando per giocare è quello di inserire il codice univoco che si può visualizzare nei menu del gioco per effettuare in maniera automatica il collegamento (per visualizzare il codice basta cliccare con il cursore sull'icona nell'angolo in basso a sinistra della schermata principale). Se avete già un account o non volete utilizzare il codice, basta effettuare l'accesso al profilo e, dal menu delle impostazioni, collegare la vostra piattaforma (Steam, Epic Games Store, Xbox Live o PlayStation Network). Sempre dalla stessa pagina, cliccate sull'icona di Twitch per accedere al vostro account ed associarlo allo stesso profilo. In questo modo sarà tutto collegato e abilitato a ricevere le ricompense.

Come sbloccare le ricompense gratis

Una volta sicuri che sul vostro account TechlandGG siano stati registrati la piattaforma di gioco e il profilo Twitch, non vi resta altro da fare che visitare la piattaforma di streaming targata Amazon e osservare per un totale di tre ore le dirette di Dying Light 2 Stay Human con il tag "Drop abilitati". Ovviamente non dovrete vedere tutto d'un fiato o sullo stesso canale e i progressi vengono accumulati nel tempo.

Ecco di seguito l'elenco completo dei Twitch Drops e come sbloccarli:

The Extinguisher (ascia): guarda per 1ora le dirette del gioco su Twitch

guarda per 1ora le dirette del gioco su Twitch Timeout (machete): guarda per 2 ore le dirette del gioco su Twitch

guarda per 2 ore le dirette del gioco su Twitch Protective Mask (maschera): guarda per 3 ore le dirette del gioco su Twitch

In aggiunta, è possibile sbloccare la sciabola Hussar visitando la sezione notifiche dell'account TechlandGG e cliccare sul tasto "Claim" in corrispondenza dell'icona dell'arma. In caso di errore, vi invitiamo ad attendere qualche ora e a riprovare, dal momento che l'elevato numero di utenti connessi sta mettendo sotto stress il portale.

Come utilizzare le ricompense nel gioco

Dopo aver riscattato le ricompense (che vanno aggiunte manualmente dall'inventario di Twitch dopo aver raggiunto il tetto di ore necessario a sbloccarle), è possibile trovare questi oggetti direttamente nel gioco. Dopo aver completato il prologo, infatti, avrete la possibilità di interagire con il deposito di Aiden Caldwell, all'interno del quale saranno presenti tutti i pezzi d'equipaggiamento che avete ottenuto sul sito o con i Twitch Drops.

