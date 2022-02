Dying Light 2: come sbloccare e usare il parapendio

Il parkour è un elemento centrale di Dying Light 2. Il sequel dell'originale opera Techland estende però la sua utilità e profondità con diversi strumenti ottenibili durante il corso dell'avventura. Tra questi il più importante è probabilmente il parapendio: ecco come sbloccarlo e usarlo.

Non dovete preoccuparvi di perdere questo prezioso accessorio molto utile nel velocizzare gli spostamenti a Villador. Il parapendio, infatti, così come gli altri strumenti unici del gioco, verrà sbloccato automaticamente una volta raggiunto un certo punto della storia. In particolare parliamo della missione 'Un posto da chiamare casa', in cui all'inizio della quest Lawan vi donerà proprio lo strumento che desiderate, utile inoltre all'esplorazione della nuova area che avete appena raggiunto.

Lo strumento non deve essere equipaggiato, e vi basterà premere il tasto suggerito dopo essere saltati da un'altezza sufficientemente alta. L'armaiolo può inoltre potenziare l'oggetto, aggiungendo particolari abilità come ad esempio un potenziamento temporaneo alla velocità di caduta. Infatti, il parapendio consumerà la vostra stamina, ed è dunque necessario fare attenzione calcolando le giuste distanze da percorrere, così da evitare di cadere nel momento sbagliato.

Volete approfondire gli aspetti positivi e negatevi dell'opera targata Techland? Date un'occhiata alla nostra recensione di Dying Light 2. Il gioco a tema zombie, però, presenta diversi problemi di natura tecnica: Dying Light 2 ha infatti dichiarato guerra ai bug con oltre 1000 fix per la day one patch.