Dying Light 2: come sbloccare e usare il viaggio rapido

Tra parkour, parapendio e l’immancabile rampino, esistono innumerevoli modi per muoversi attraverso il mondo di gioco offerto da Dying Light 2. Tuttavia, la grandezza della mappa elaborata da Techland potrebbe spingere i giocatori ad usare spesso la funzione di Viaggio Rapido. Ma come si sblocca?

Per avere accesso alla feature in questione dovrete prima di tutto completare Let’s Waltz, una delle missioni principali che si affronteranno durante le prime ore di gioco. Il passo successivo sarà quindi esplorare l’intera città di Villador alla ricerca delle sue stazioni metropolitane: una volta scoperte potranno essere sfruttate per gli spostamenti, sbloccando così il Viaggio Rapido. Oltre a essere molto comodo, raggiungere liberamente e in un attimo ogni luogo chiave della mappa è anche piuttosto semplice ed immediato. Ecco come si fa.

Aprite la mappa di gioco .

. Spostate il cursore su una qualsiasi delle stazioni che avete già scoperto .

. A seconda della piattaforma su cui giocate, tenete premuto il tasto F (PC), Quadrato (PlayStation) oppure X (Xbox).

