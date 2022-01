Dying Light 2 in compagnia: ecco come funziona la modalità Co-Op

Nonostante il rinvio della versione Cloud di Dying Light 2: Stay Human per Nintendo Switch, il titolo di Techland si appresta ormai a debuttare sul mercato videoludico internazionale.

Con l'approssimarsi del Day One, gli autori di Dying Light 2: Stay Human hanno deciso di offrire alcuni dettagli aggiuntivi su quelle che saranno le dinamiche proposte dalla produzione. In particolare, si apprende che il survival potrò essere vissuto completamente in compagnia, ad esclusione del solo Prologo all'avventura. Grazie alla modalità cooperativa di Dying Light 2, dunque, l'opera Techland consentirà una fruizione all'insegna della condivisione.

In particolare, tutti gli avventurieri impegnati in una sessione di gioco co-op potranno conservare oggetti ed equipaggiamenti recuperati nel corso della partita. Allo stesso modo, anche ogni dato relativo alla progressione in-game verrà preservato al termine dell'avventura vissuta in compagnia. Dettaglio interessante, la Co-Op proporrà inoltre una dinamica di voto nei momenti in cui sarà necessario effettuare una scelta. Ogni giocatore potrà dunque esprimere la propria preferenza in merito all'atteggiamento da tenere, ma alla fine sarà compito dell'utente che ospita la sessione indicare l'effettiva azione da compiere.



Con oltre 350.000 parole per la sceneggiatura di Sying Light 2: Stay Human, lo ricordiamo, pare che gli avventurieri avranno molte occasioni di discussione legate alla libertà di scelta concessa loro da parte di Techland.