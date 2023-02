Dying Light 2 compie un anno! Update 1.9.0, evento dell'Anniversario e Roadmap per il 2023

I ragazzi di Techland hanno più di un motivo per festeggiare. Per prima cosa, la serie di Dying Light ha raggiunto quota 30 milioni di copie vendute. Inoltre, sabato 4 febbraio Dying Light 2 festeggerà il suo primo anniversario, una ricorrenza che merita di essere celebrata a dovere.

Community Update #2 (1.9.0)

I festeggiamenti per l'anniversario di Dying Light 2 sono cominciati nelle scorse ore con la pubblicazione del Community Update #2 (1.9.0), che ha introdotto il supporto al gioco Cross-Gen tra le differenti generazioni di console PlayStation e Xbox, le Dynamic Competitions nell'online (di ritorno dal primo capitolo) e i Livelli Leggendari, che aggiungono ulteriore pepe all'end-game, dal momento che si sbloccano dopo aver ottenuto tutte le abilità dello skill tree.In aggiunta a questi nuovi contenuti, l'Update 1.9.o ha anche migliorato la fisica ragdoll e le reazioni dell'Intelligenza Artificiale, e introdotto tanti altri affinamenti all'esperienza di gioco. Trovate tutte le novità riassunte a questo indirizzo oppure di seguito:

L'Evento dell'Anniversario

Contestualmente, ha anche preso il via l'evento dell'Anniversario, che proseguirà fino alle ore 16:00 di mercoledì 8 febbraio offrendo a tutti i giocatori la possibilità di sbloccare gratuitamente gli oggetti del Rais Bundle. Tutto ciò che bisogna fare è tagliere il maggior numero di arti possibile ai non-morti!

Taglia un arto (Obiettivo Partecipazione): Bloody Anniversary Charm + Tokens

Taglia almeno 250 arti (Obiettivo Personale): Wolfclaw

Taglia almeno 800 arti (Obiettivo Personale): Rais Outfit + Rais’s Paraglider

Tagliate almeno 60.000.000 di arti (Obiettivo Globale): Volatile Mask

Il futuro di Dying Light 2

Ai giocatori che posseggono sia Dying Light sia Dying Light 2 spetta anche il, riscattabile a questo indirizzo

Per l'occasione, gli sviluppatori polacchi di Techland hanno riaffermato la loro intenzione di supportare Dying Light 2 per almeno 5 anni, dunque fino al 2027, e snocciolato i piani per l'anno in corso. La Roadmap del 2023 prevede: miglioramenti alla fisica dei combattimenti e alle mosse brutali, un'integrazione ancor più profonda con Techland.gg tramite nuove quest e la funzione di trasmutazione degli oggetti per il mese di aprile; una nuova esperienza notturna con Volatile vaganti e miglioramenti al parkour a giugno; la seconda espansione con storia, location e armi completamente nuove entro la fine del 2023.