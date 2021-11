Dying Light 2 è finalmente completo: Techland festeggia la fase Gold

Lo sviluppo di Dying Light 2 Stay Human è ormai giunto alla sua fase conclusiva; a confermarlo sono i vertici di Techland con un messaggio che celebra, appunto, l'avvenuto raggiungimento della fase Gold del survival horror a mondo aperto in uscita il 4 febbraio su PC, PlayStation, Xbox e in Cloud su Nintendo Switch.

Per festeggiare questo importante traguardo, il Lead Game Designer Tymon Smektala si rivolge a coloro che hanno aspettato con impazienza questo momento per spiegare che "sta realmente accadendo! Dopo così tanti anni di duro lavoro, non vediamo l'ora di lanciare Dying Light 2 Stay Human. Per noi vuol dire tutto, è un momento cruciale per tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto. Il gioco è pronto, ma non rallentiamo. Il fatto che Dying Light 2 sia entrato in fase Gold due mesi prima dell'uscita è un ottimo segno, ma di certo non significa che il nostro lavoro finirà qui".

L'esponente di Techland sottolinea come l'impegno del suo team proseguirà per garantire l'implementazione delle modifiche e delle aggiunte richieste dalla community, pur sostenendo che "la base è ormai solida e pronta per essere giocata. Sono estremamente orgoglioso di tutta la squadra!". Un primo, importante assaggio del lavoro svolto da Techland lo avremo con il video gameplay di 15 minuti di Dying Light 2 che verrà trasmesso alle ore 21:00 italiane di giovedì 2 dicembre.